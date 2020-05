I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dal 18 magio possono riaprire moschee e sinagoghe. Ma i musulmani attenderanno la fine del ramadan



Firmato a Roma un accordo per consentire ai fedeli non cattolici di pregare nei loro luoghi di culto. A partire dal 18 maggio infatti potranno riaprire – oltre alle chiese – moschee e sinagoghe, sempre avendo cura di rispettare le norme di distanziamento sociale per prevenire i contagi di coronavirus.

Continua a leggere



Firmato a Roma un accordo per consentire ai fedeli non cattolici di pregare nei loro luoghi di culto. A partire dal 18 maggio infatti potranno riaprire – oltre alle chiese – moschee e sinagoghe, sempre avendo cura di rispettare le norme di distanziamento sociale per prevenire i contagi di coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere