I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dalla Lombardia a Bari per guarire dal Coronavirus, 56enne torna a casa: “Notizie che danno forza”



Storia a lieto fine dal Policlinico di Bari. Un paziente Covid di 56 anni residente in Lombardia e trasferito in Puglia con un aereo militare in condizioni disperate è stato curato ed è guarito dal Coronavirus. Ora è in viaggio verso casa. Il governatore Emiliano: “Sono queste le notizie che danno la forza e il coraggio di andare avanti. La solidarietà e la fratellanza assieme alla competenza dei nostri sanitari hanno battuto il virus”.

Continua a leggere



Storia a lieto fine dal Policlinico di Bari. Un paziente Covid di 56 anni residente in Lombardia e trasferito in Puglia con un aereo militare in condizioni disperate è stato curato ed è guarito dal Coronavirus. Ora è in viaggio verso casa. Il governatore Emiliano: “Sono queste le notizie che danno la forza e il coraggio di andare avanti. La solidarietà e la fratellanza assieme alla competenza dei nostri sanitari hanno battuto il virus”.

Continua a leggere

Continua a leggere