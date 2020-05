I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dall’incidente in moto alla scultura del travertino: la rinascita di Francesco Bravi



Un incidente in moto a soli diciassette anni stravolge la vita di Francesco per sempre, che però non si è lasciato sopraffare dalla disabilità e ha, con forza, inseguito la sua passione per l’arte. Oggi, attraverso tecniche personali, genera una nuova vita dalle crepe delle rocce della sua terra.

Continua a leggere



Un incidente in moto a soli diciassette anni stravolge la vita di Francesco per sempre, che però non si è lasciato sopraffare dalla disabilità e ha, con forza, inseguito la sua passione per l’arte. Oggi, attraverso tecniche personali, genera una nuova vita dalle crepe delle rocce della sua terra.

Continua a leggere

Continua a leggere