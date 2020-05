I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Decreto Rilancio, arriva il vademecum dell’Agenzia delle Entrate: la guida a tutti i bonus



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un vademecum contenente tutte le misure fiscali introdotte dal decreto Rilancio: si tratta di una sorta di guida che spiega come funzionano alcuni bonus (tax credit vacanze, Ecobonus, soldi agli autonomi) per i cittadini e le novità introdotte per sostenere le imprese e gli esercizi commerciali.

