Demi Lovato ha trovato l’amore durante il lockdown, il fidanzato è Max Ehrich



Demi Lovato ha trovato l’amore e non ha paura di mostrarlo sui social. La pop star si è fatta vedere in compagnia dell’attore televisivo Max Ehrich. I due avrebbero iniziato a frequentarsi poco prima del lockdown, ma non hanno perso nemmeno un minuto per alimentare il loro rapporto, tanto che sembrano più affiatati e innamorati che mai.

