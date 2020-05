I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Disabilità, l’appello di 40 mamme: “I nostri figli sempre ultimi, per noi l’emergenza non finisce”



Oltre 40 mamme di bambini e bambine disabili, provenienti da tutta Italia, hanno realizzato un video appello per chiedere alle autorità di non essere lasciate “indietro” e per ricordare a tutti che per loro “la vita non è cambiata per l’epidemia, la fatica non finirà quando sconfiggeremo il virus”.

Continua a leggere



Oltre 40 mamme di bambini e bambine disabili, provenienti da tutta Italia, hanno realizzato un video appello per chiedere alle autorità di non essere lasciate “indietro” e per ricordare a tutti che per loro “la vita non è cambiata per l’epidemia, la fatica non finirà quando sconfiggeremo il virus”.

Continua a leggere

Continua a leggere