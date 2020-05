I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dl Rilancio, l’ecobonus al 110% potrebbe essere esteso anche alle seconde case in condominio



Nella nuova bozza del decreto Rilancio l’ecobonus cambia ancora: possono ottenerlo i condomìni, i proprietari di case unifamiliari, e gli Istituti autonomi case popolari. Non possono ottenerlo dunque i singoli condòmini, a meno che l’intervento non rientri nell’ambito di un più ampio lavoro che agisce sull’intero edificio, come la ostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione, o il ‘cappotto’.

