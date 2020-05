I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dolore ai funerali della bimba annegata a Foligno: “Gioca con gli angeli in paradiso”



“Gioca con gli angeli in Paradiso; lasciati prendere in braccio dalla Madre di Dio e trova il modo di accarezzare i tuoi genitori, di consolarli”. Sono parole pronunciate dal Vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi, per i funerali della piccola Greta, la bimba di tre anni annegata lo scorso martedì 12 maggio nella piscina di un immobile dismesso a Pontecentesimo (Perugia).

