Don Mario, il sacerdote che torna medico in prima linea in ospedale: “È mio dovere”



Mario, è un medico cardiologo, ed è tornato in prima linea in veste anche di sacerdote per stare accanto ai malati di Covid-19 ricoverati all’ospedale Cannizzaro di Catania, un modo per sostenere sia il personale sanitario che i malati:”Quando giriamo nelle stanze – ha detto a fanpage Mario Torracca, medico e sacerdote – vediamo veramente tanta sofferenza, ogni letto di ospedale è una cattedra di vita”.

