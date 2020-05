I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Dopo il Coronavirus, la Legionella? Ecco perché rischiamo una nuova epidemia



A causa della chiusura temporanea degli impianti idrici di uffici, negozi, alberghi dovuta al lockdown per il Covid 19, l’infezione rischia di propagarsi. Il batterio della legionella è infatti presente principalmente in acque sorgive, fiumi, stagni, laghi, fanghi. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida per prevenirla.

Continua a leggere



A causa della chiusura temporanea degli impianti idrici di uffici, negozi, alberghi dovuta al lockdown per il Covid 19, l’infezione rischia di propagarsi. Il batterio della legionella è infatti presente principalmente in acque sorgive, fiumi, stagni, laghi, fanghi. L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una guida per prevenirla.

Continua a leggere

Continua a leggere