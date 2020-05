I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Doppio incidente mortale sul lavoro: Ragusa piange Giovanni e Raffaele, erano operai



Giornata tragica ieri per la comunità ragusana, che in meno di 24 ore ha assistito a due incidenti sul lavoro finiti in tragedia. Il sindaco Peppe Cassì ha proclamato il lutto cittadino: “Un tragedia buia e inaspettata”.

