Dramma a Finale Ligure, due fratelli si tuffano in mare: uno muore annegato



Un ragazzo è morto e un altro è ricoverato in stato di choc dopo esser stati assistiti dai bagnini nello specchio di mare davanti a Finale Ligure (Savona). I due fratelli, di 27 e 24 anni, stavano facendo il bagno quando si sarebbero trovati in difficoltà. Sulla spiaggia sono arrivati i soccorsi, ma per uno dei due, non c’è stato nulla da fare.

