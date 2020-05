I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Drogata con un ansiolitico, violentata e uccisa: Anahí è morta a 16 anni



Drogata con un ansiolitico, abusata sessualmente e poi uccisa perché non denunciasse il crimine. In queste ore si decide la sorte di uno dei due presunti aguzzini di Anahí Benítez, Marcos Bazán, per il quale la procura ha chiesto l’ergastolo.

