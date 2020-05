I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

È pace tra William e Harry: “Hanno ripreso a parlarsi, il timore per Carlo li ha riavvicinati”



La giornalista inglese Katie Nicholl, che sostiene di avere recentemente parlato con Harry e Meghan, ha rivelato che il duca di Sussex e il fratello William avrebbero ripreso a parlarsi, complice la preoccupazione per le condizioni di salute del padre Carlo, risultato positivo al coronavirus e poi guarito: “Le condizioni di salute del padre, il principe Carlo, li hanno costretti a prendere in mano il telefono e a tornare in contatto”.

Continua a leggere



La giornalista inglese Katie Nicholl, che sostiene di avere recentemente parlato con Harry e Meghan, ha rivelato che il duca di Sussex e il fratello William avrebbero ripreso a parlarsi, complice la preoccupazione per le condizioni di salute del padre Carlo, risultato positivo al coronavirus e poi guarito: “Le condizioni di salute del padre, il principe Carlo, li hanno costretti a prendere in mano il telefono e a tornare in contatto”.

Continua a leggere

Continua a leggere