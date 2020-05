I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ecco dove vivono Harry e Meghan: una villa da 18 milioni di dollari a Beverly Hills



Il Daily Mail svela in esclusiva la nuova abitazione dei Sussex, che dopo il divorzio dalla famiglia reale si sono stabiliti prima in Canada e poi in California. Harry e Meghan hanno scelto una residenza di lusso: una villa con 8 camere da letto e 12 bagni in un’esclusiva area residenziale, di proprietà del produttore Tyler Perry.

