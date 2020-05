I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ecco i paesi europei dove gli italiani potranno andare in vacanza



A partire dal 3 giugno sarà possibile muoversi molto più liberamente e viaggiare anche all’estero, anche se non in tutti i paesi europei alle stesse condizioni. Ecco quali sono, ad oggi, le regole da rispettare per i viaggiatori italiani che, per turismo o per lavoro, si recheranno all’estero (in UE) nei prossimi mesi.

