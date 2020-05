I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Eleonora Perrone seviziata a morsi e uccisa dal marito: ora lui è ai domiciliari



Marco Manfrini, accusato di aver picchiato, seviziato a morsi e ucciso la moglie Eleonora Perraro, a Nago Torbole, in provincia di Trento, lo scorso 5 settembre, ha lasciato il carcere per trasferirsi agli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico, in seguito all’emergenza coronavirus.

