Elettra Lamborghini: “Girano foto di me nuda, sono fake. Ragazzine si sono suicidate per questo”



Elettra Lamborghini si scaglia duramente contro chi avrebbe messo in rete alcune suo foto fake, scatti in cui compare nuda ma che sono stati realizzati utilizzando l’artificio del fotomontaggio. “Ci sono ragazzine che si sono suicidate per questo” ammonisce la cantante “Mi fa schifo vedere così poco rispetto”.

