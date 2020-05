I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Erika Ansermin scomparsa prima del pranzo col fidanzato: “Fatta sparire da più persone”



Il 20 aprile 2003, Erika Ansermin, bella e ricca manager valdostana di 27 anni spariva nel nulla. Era attesa al ristorante a Courmayeur per il pranzo di Pasqua con il fidanzato e la suocera, ma non è mai arrivata. Dai sospetti sul fidanzato Christian, avvocato valdostano, alla strana telefonata al 118 alcuni giorni prima, diciassette anni di indagini su un caso che continua a far discutere.

