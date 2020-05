I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in quarantena insieme, ma solo per amore dei figli



Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avrebbero trascorso la quarantena insieme, ma non si tratta di un ritorno di fiamma, bensì di una scelta fatta per amore dei figli. La smentita di un riavvicinamento arriva da persone vicine alla coppia, che dalla separazione ha sempre voluto preservare la serenità dei loro bambini. Intanto su i due ex coniugi in queste settimane non sono mancati i gossip.

Continua a leggere



Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avrebbero trascorso la quarantena insieme, ma non si tratta di un ritorno di fiamma, bensì di una scelta fatta per amore dei figli. La smentita di un riavvicinamento arriva da persone vicine alla coppia, che dalla separazione ha sempre voluto preservare la serenità dei loro bambini. Intanto su i due ex coniugi in queste settimane non sono mancati i gossip.

Continua a leggere

Continua a leggere