Esame di terza media, come funzionerà l’elaborato e come verranno valutati gli studenti



Una bozza dell’ordinanza del ministero dell’Istruzione anticipa le regole per lo svolgimento dell’esame di terza media. Tutti gli studenti dovranno presentare un elaborato, su un tema assegnato dal consiglio di classe, che verrà presentato oralmente in via telematica. Vediamo in cosa consiste l’elaborato e come verrà effettuata la valutazione da parte dei docenti.

