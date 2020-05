I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ezio Bosso sarà immortale come la sua musica al di sopra della sofferenza



Delicato, non fragile. Questo era Ezio Bosso, al di là di ogni pietismo e di ogni compassione per il suo handicap. Un uomo ottimista e positivo anche nei confronti della morte, “una parte della vita”. A cui la musica, immortale, sopravvivrà per sempre. Assieme alla libertà di un uomo che non si è mai arreso.

Continua a leggere



Delicato, non fragile. Questo era Ezio Bosso, al di là di ogni pietismo e di ogni compassione per il suo handicap. Un uomo ottimista e positivo anche nei confronti della morte, “una parte della vita”. A cui la musica, immortale, sopravvivrà per sempre. Assieme alla libertà di un uomo che non si è mai arreso.

Continua a leggere

Continua a leggere