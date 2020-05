I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fano, anziani non autosufficienti maltrattati in una casa di riposo: denunciate due operatrici



Le violenze nella casa di riposo “Cante di Montevecchio” registrate dalle telecamere nascoste dai carabinieri della compagnia di Fano. Scatta la denuncia nei confronti di due operatrici sanitarie alle dipendenze della struttura per anziani non autosufficienti. Più grave la posizione di una delle due, una 62enne, la quale è stata anche sospesa dal servizio per 6 mesi.

