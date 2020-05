I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Farmaci con ranitidina sospesi in tutta l’Ue, la conferma dell’Ema: “Impurità cancerogene”



I farmaci contenenti ranitidina devono essere sospesi in tutta l’Ue. È la raccomandazione lanciata dal comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali. Alcuni farmaci sono già stati ritirati in vari Paesi come l’Italia nel settembre dello scorso anno a seguito dei primi allarmi mentre era in corso la valutazione della revisione da parte di Ema.

