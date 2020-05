I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, ancora pochi tamponi. Gimbe: “Regioni li fanno con contagocce perché temono nuovo lockdown”



I tamponi effettuati sulla popolazione sono ancora troppo pochi, mentre la Fase 2 richiederebbe una strategia di testing esteso. La fondazione Gimbe, un think tank che si occupa di ricerca in ambito sanitario, mette in evidenza dei dati che mostrano come tra le Regioni ci sia ancora una differenza altissima test eseguiti, forse per paura che vengano alla luce nuovi contagi che facciamo scattare nuovamente il lockdown.

