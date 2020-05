I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, da domani arrivano le mascherine a 50 centesimi in oltre 20mila punti vendita



Le mascherine a 0,50 centesimi saranno disponibili da domani in oltre 20 mila punti vendita: il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Quando sarà finalizzata l’intesa con le farmacie e i tabaccai, le mascherine a prezzo fisso e senza Iva dovrebbero essere disponibili in circa 100 mila negozi.

Continua a leggere



Le mascherine a 0,50 centesimi saranno disponibili da domani in oltre 20 mila punti vendita: il risultato dell’accordo siglato dal Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Quando sarà finalizzata l’intesa con le farmacie e i tabaccai, le mascherine a prezzo fisso e senza Iva dovrebbero essere disponibili in circa 100 mila negozi.

Continua a leggere

Continua a leggere