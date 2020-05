I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, Dcmp 18 Maggio, le nuove regole per aziende e uffici: “Massimo utilizzo dello smart working”



Massimo utilizzo dello smart working dove possibile, ma anche limitazione agli ingressi in ufficio o in azienda da parte di esterni e controllo della temperatura. Sono alcune delle misure previste per la Fase 2 dal DPCM che regola la ripartenza per il settore produttivo a partire dal 18 maggio.

