Fase 2 e mascherine, Brusaferro (Iss): “Ok a quelle confezionate dai cittadini purché multistrato”



Via libera all’uso di mascherine confezionate in proprio da parte dei cittadini per uso comune. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, rispondendo ai cronisti nel corso del punto stampa settimanale, precisando che devono essere multistrato “perché servono fondamentalmente a contenere le nostre goccioline. Indossandole, proteggiamo gli altri, fermo restando che invece i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso”.

