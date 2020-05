I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, il 18 maggio riaprono bar, ristoranti, parrucchieri e negozi ma non in tutta Italia



Dal 18 maggio parte la fase due, con la riapertura di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri, centri estetici, musei e la ripartenza per le celebrazioni delle messe. Non tutte le Regioni partiranno insieme, con un rinvio per la ristorazione in Campania e Piemonte. Andiamo a vedere il calendario delle riaperture e tutte le regole da seguire in ogni esercizio commerciale.

