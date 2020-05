I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase 2, il virologo Silvestri: “Il virus preferisce il caldo, è in ritirata dall’Italia”



Il virologo Guido Silvestri, originario di Senigallia ma da anni impiegato all’Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti, esprime ottimismo per la situazione Coronavirus in Italia, ma dà delle indicazioni per la fase 2 ormai alle porte: “Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Ora servono monitoraggio, flessibilità e coordinazione. Presto, cari amici, torneremo tutti alla normalità, ne sono convinto”

