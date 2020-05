I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, Arcuri: “Per gli esami di maturità distribuiremo mascherine per docenti e studenti”



Il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha annunciato che da lunedì parte l’indagine sierologica su 150mila cittadini: “È l’indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani”. Poi sugli esami di maturità ha detto: “Stiamo lavorando per la distribuzione di mascherine per personale docente e studenti. I dispositivi saranno disponibili già per il 17 giugno”.

