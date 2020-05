I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, l’allarme di Gimbe: 4 Regioni del Nord non pronte, ancora nel pieno della fase 1



Uno studio della Fondazione Gimbe sottolinea come quattro Regioni italiane siano ancora nel pieno della fase uno e non siano, quindi, pronte ad affrontare le riaperture graduali. Lombardia, Piemonte, Liguria e la provincia autonoma di Trento, secondo il report, si trovano ancora in una situazione critica che dovrebbe portare a rinviare l’avvio della fase due.

