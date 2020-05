I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due per centri commerciali, negozi e mercati: guanti obbligatori e corsie a senso unico



Molte saranno le nuove e più stingenti regole sia per gli acquirenti che per i negozianti che si apprestano a riaprire i battenti dal 18 maggio dopo due mesi di chiusura forzata per il lockdown. La regola principale ovviamente sarà quella del distanziamento sociale ma ad accompagnarci ancora a lungo saranno i meccanismi a cui ormai ci siamo abituati per i supermercati come code e accessi scaglionati all’ingresso ma in alcuni casi anche guanti obbligatori e percorsi prestabiliti.

