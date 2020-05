I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, si può usare anche la vecchia autocertificazione: come aggiornare il modello



Per la fase due, quella avviata lunedì 4 maggio, i cittadini devono fornire un’autocertificazione nel momento in cui vengono sottoposti a un controllo per strada. La nuova autocertificazione è stata pubblicata dal Viminale, che ha però specificato che è possibile utilizzare anche il vecchio modulo: per farlo è necessario solamente adeguare il modello, barrando alcune voci. Vediamo quali e come fare.

Continua a leggere



Per la fase due, quella avviata lunedì 4 maggio, i cittadini devono fornire un’autocertificazione nel momento in cui vengono sottoposti a un controllo per strada. La nuova autocertificazione è stata pubblicata dal Viminale, che ha però specificato che è possibile utilizzare anche il vecchio modulo: per farlo è necessario solamente adeguare il modello, barrando alcune voci. Vediamo quali e come fare.

Continua a leggere

Continua a leggere