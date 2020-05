I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fase due, vietati gli spostamenti nelle seconde case: “Non sono una necessità”



Dal 4 maggio continua ad essere vietato lo spostamento verso la seconda casa in quanto non è considerato una necessità. Lo ha sottolineato ancora una volta il Governo spegnendo ogni ipotesi di viaggi verso le seconde case anche se si trovano all’interno della stessa regione di residenza. “Lo spostamento alla seconda casa non è una necessità”hanno precisato infatti fonti di Palazzo Chigi.

