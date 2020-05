I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fedez smentisce la presunta gravidanza di Chiara Ferragni: “Non è incinta, o deve dirmi qualcosa?”



È bastata una semplice story su Instagram per far circolare la voce che Chiara Ferragni potesse essere incinta. L’influencer, infatti, ha pubblicato la foto di una collana dove sono ritratti i vari componenti della sua famiglia, tra cui compare un “future children”. La smentita sulla presunta gravidanza arriva da Fedez che rassicura i fan sul fatto che la moglie non sia incinta, sebbene gli sia sorto qualche dubbio.

Continua a leggere



È bastata una semplice story su Instagram per far circolare la voce che Chiara Ferragni potesse essere incinta. L’influencer, infatti, ha pubblicato la foto di una collana dove sono ritratti i vari componenti della sua famiglia, tra cui compare un “future children”. La smentita sulla presunta gravidanza arriva da Fedez che rassicura i fan sul fatto che la moglie non sia incinta, sebbene gli sia sorto qualche dubbio.

Continua a leggere

Continua a leggere