Femminicida morto di Covid in carcere: lo scorso febbraio aveva ucciso la madre



Giovanni Marzoli, il 59enne arrestato per avere ucciso lo scorso 16 febbraio la madre Cesarina, è morto la notte scorsa in carcere per Covid19. L’uomo, accusato di omicidio e maltrattamenti in famiglia, aveva picchiato e accoltellato all’addome l’anziana madre di 86 anni nell’abitazione in via Francesco Nullo, zona Savena, dove i due abitavano.

