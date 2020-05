I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Femminicidio di Lorena: per De Pace accusa di omicidio aggravata dai futili motivi



Nessun movente. Per questo all’accusa di omicidio a carico di Antonio De Pace, il femminicida di Lorena Quaranta, è stata applicata l’aggravante dei ‘futili motivi’. Dopo il secondo interrogatorio, infatti, non sono emersi elementi che possano chiarire le cause della lite sfociata in tragedia la notte tra il 30 e il 31 marzo 2020.

