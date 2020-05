I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fernanda Lessa ricorda il figlio morto, visse solo pochi giorni: “Auguri mio angioletto”



La ex concorrente del Grande Fratello Vip ricorda con affetto il compleanno del figlio Joaquim, morto quando era ancora in fasce. Il bimbo visse soltanto per poche settimane, a causa di una malattia congenita al cuore che la stessa Lessa, senza saperlo, gli aveva trasmesso: “Sei nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle”.

