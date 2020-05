I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Filippo Majo scomparso da Arezzo: “È scappato dopo una discussione in famiglia”



Filippo Majo, ventun anni è scomparso il 2 maggio 2020 da Cortona (Arezzo). Il giovane ha fatto perdere le sue tracce dopo un litigio in famiglia e da allora non si è mai messo in contatto con i suoi né con una telefonata né con messaggi o chat. L’appello di mamma Elisabetta: “Torna a casa, risolveremo tutto”.

