I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Finisce nella scarpata con l’auto: muore Daniele Polselli, era l’”Inzaghi dei dilettanti”



Daniele Polselli è uscito di strada con l’auto ed è precipitato per diversi metri a Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro. Durante il tragico volo, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Figlio d’arte, sportivo molto noto, aveva giocato in diverse squadre locali.

Continua a leggere



Daniele Polselli è uscito di strada con l’auto ed è precipitato per diversi metri a Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro. Durante il tragico volo, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Figlio d’arte, sportivo molto noto, aveva giocato in diverse squadre locali.

Continua a leggere

Continua a leggere