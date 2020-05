I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Firenze: crea falsi profili escort con foto intime della ex 17enne per vendicarsi, arrestato



Per il ventunenne sono scattate così le manette con l’accusa di stalking, revenge porn, sostituzione di persona e diffamazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il ragazzo, incensurato, aveva iniziato a tormentare la sua ex avvertendola che se non fosse tornata con lui avrebbe pubblicato in rete le foto intime che lei gli aveva inviato quando stavano insieme.

