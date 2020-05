I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Foggia, bomba e assalto al bancomat nella notte: sportello distrutto, ladri via col bottino



Paura nella notte a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, dove intorno alle 4 un forte boato ha svegliato gli abitanti: una bomba di tipo “marmotta” è infatti stata fatta esplodere da quattro malviventi presso lo sportello bancomat della filiale Credem di Corso XX Settembre. I ladri sono riusciti a fuggire via con la cassetta contenente il denaro, che è in corso di quantificazione.

