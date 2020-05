I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Forte vento di scirocco, brucia la provincia di Palermo: residenti lasciano le proprie case



Complici le raffiche di vento e le temperature vicine ai 35°, da questa mattina si sono moltiplicati i roghi in nell’intera provincia. Il fronte più grave quello che è divampato nella zona del santuario di Romitello tra Partinico e Borgetto. Fiamme anche su Monte Cucco, rogo in Via Bronte. Decine di canadair in azione.

