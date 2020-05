I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesco Totti e Ilary Blasi in incognito per le strade Roma, la mascherina è il nuovo anonimato



Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso l’ultima domenica di parziale chiusura per le strade di Roma, avvantaggiati da una mascherina che gli ha garantito di passare inosservati come forse non gli era mai riuscito prima, essendo i due una delle coppie più famose della capitale. Come due normali turisti, il pupone e la conduttrice si sono scattati una foto davanti alla Fontana di Trevi.

