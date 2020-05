I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Gemma Galgani: “Non sono rifatta, ho solo corretto i denti. Per fortuna sono alta, magra e in forma”



Gemma Galgani è stata spesso accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica per apparire più giovane. In un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv, la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha smentito categoricamente questa eventualità: “Io rifatta? Per carità. Sono alta, magra e in forma”.

