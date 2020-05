I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Genova, 17 detenuti del carcere di Marassi positivi ai test: in isolamento in attesa di tampone



Sono 17 i detenuti del carcere di Marassi a Genova risultati positivi al Covid dopo i test sierologici: tutti asintomatici, sono stati isolati dal resto della popolazione carceraria e sono in attesa del tampone. Positivi anche 13 dipendenti, che come i detenuti sono in attesa del tampone per capire se attualmente contagiosi.

Continua a leggere



Sono 17 i detenuti del carcere di Marassi a Genova risultati positivi al Covid dopo i test sierologici: tutti asintomatici, sono stati isolati dal resto della popolazione carceraria e sono in attesa del tampone. Positivi anche 13 dipendenti, che come i detenuti sono in attesa del tampone per capire se attualmente contagiosi.

Continua a leggere

Continua a leggere