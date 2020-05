I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Genova, 20enne positiva Covid scappa dall’ospedale: si cerca chi è entrato in contatto con lei



Una ragazza di 20 anni, positiva al nuovo Coronavirus, è fuggita ieri dal reparto di Psichiatria dell’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverata. E’ stata rintracciata dalla polizia questa mattina nei pressi di una fermata del bus in piazza Caricamento. Restano da ricostruire precisamente i suoi movimenti dopo la fuga per individuare le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lei.

Continua a leggere



Una ragazza di 20 anni, positiva al nuovo Coronavirus, è fuggita ieri dal reparto di Psichiatria dell’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverata. E’ stata rintracciata dalla polizia questa mattina nei pressi di una fermata del bus in piazza Caricamento. Restano da ricostruire precisamente i suoi movimenti dopo la fuga per individuare le persone che potrebbero essere entrate in contatto con lei.

Continua a leggere

Continua a leggere