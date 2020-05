I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Genova, picchia l’ex compagna e rapisce la figlia: arrestato 26enne



Un uomo ecuadoriano di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Genova per maltrattamenti in famiglia, sottrazione di minore, lesioni personali aggravate e per inosservanza del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Vittime dell’uomo la sua ex fidanzata e la figlia, che ha tentato di rapire.

