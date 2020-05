I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

George Floyd, l’uomo nero che fa ancora paura all’America



Sono così tanti, questi ragazzi che si agitano sotto il peso delle ginocchia dei tutori della legge, che in Paradiso dovranno fare un settore apposta per loro, vicino ai morti per epilessia, accanto ai caduti dalle scale, e dirimpetto a quelli ammazzati dal “sasso di un manifestante”. Speriamo rimanga del posto, che il Paradiso in questo modo si sta riempiendo troppo, troppo velocemente.

